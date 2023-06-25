بعد توقيع أربع اتفاقيات عمالية مع الفوسفات .. الفناطسة يشكر الذنيبات والرواد على جهودهم الكبيرة

وطنا اليوم:توجه النائب السابق ، رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والفوسفات والإسمنت خالد الفناطسة بالشكر والتقدير والا متنان للدكتور الذنيبات والمهندس الرواد على جهودهم الكبيرة نحو تحقيق النجاحات المتتالية للشركة وللشركات الحليفة وللعاملين فيها ، والتي تم تتويجها بانجازات غير مسبوقة لمنتسبي النقابة واسرهم بتوقع أربع اتفاقيات عمالية مع شركة مناجم الفوسفات والشركات الحليفة بحضور د. محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات والرئيس التنفيذي المهندس عبد الوهاب الرواد

كذلك توجه الفناطسة بالشكر للإدارات التنفيذية في الشركات التابعة والحليفة الأخرى على دعمهم الكبير للعاملين والوقوف الى جانبهم وبما يخدم المسيرة الخيّرة في رفعة الإقتصاد الأردني وازدهاره .