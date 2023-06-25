وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى

وطنا اليوم:تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، مخيمات الحجاج الأردنيين في المشاعر المقدسة في عرفات للتأكد من جاهزيتها قبيل تفويج الحجاج مساء الاثنين، لتأدية ركن الوقوف بعرفة.

وجال الخلايلة وهو رئيس بعثة الحج الأردنية، في مخيمات استقبال ومبيت الحجاج في عرفة، للاطلاع على تجهيزات خيم الحجاج التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم خلال فترة وجودهم في هذه المشاعر، ومنها تجهيزات تعتمد لأول مرة.

وجهز كل مخيم من الداخل بعدد كافٍ من مكيفات الهواء والمراوح وثلاجات ومبردات المياه، و”صوف بد” متحركة قابلة للطي والتمدد بحسب راحة واختيار الحاج، إضافة إلى وسائد وشراشف للنوم في مشعري عرفات ومنى على حد سواء ولأول مرة وخدمات الطعام والشراب البارد والساخن.

كما اطلع الخلايلة على إجراءات السلامة العامة داخل المخيمات، وتجهيزات الدعم اللوجستي، والمرافق الصحية والتأكد من توفر الماء والإنارة للتيسير على الحجاج في تأدية مناسكهم على أتم وجه.

وأشاد الخلايلة بالتجهيزات المتوفرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتي وفرتها السلطات السعودية في المشاعر المقدسة بالتعاون مع بعثات الحج المختلفة، موجها أعضاء البعثة الإدارية في الوزارة إلى ضرورة توفير سبل الراحة للحجاج داخل كل مخيم وزيادة أعداد مكيفات الهواء لتتناسب مع أعداد الحجاج في داخل كل مخيم.

وبيّن أنه تم الربط الكهربائي الكامل للمخيمات بعد أن كانت في السابق تعتمد على المولدات، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم انقطاع الكهرباء، مشيدا بما تقوم به السلطات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

المدير العام لدائرة الحج والعمرة مجدي البطوش قال إن المبلغ المالي الذي تحتويه “فيشة” الحج يشمل إقامة الحاج في عرفات ومنى، وتكاليف المطوف، والإعاشة في مشعري عرفات ومنى على حد سواء.