إجراءات حكومية بحق معلني التخفيضات الوهمية والمخالفين

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تقوم بجهد ودور رقابي مستمر على مدار العام.

وقال اليوم الأحد، أن الوزارة ستواصل أعمالها الرقابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك على جميع المحال التجارية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للأسواق، لضمان وفرة السلع والكميات وللحيلولة دون حدوث أي اختلالات أو تجاوزات تضر بمصالح المواطنين.

وبين أن الأعمال الرقابية خلال عيد الأضحى ستركز على محال الألبسة والحلويات بحكم ارتفاع الطلب عليها بالتأكد من إعلان الأسعار، وأن العروض والتخفيضات المعلنة حقيقية وليست وهمية، إضافة إلى مواصلة الرقابة على محال المواد التموينية والمخابز ومحطات المحروقات.

وقال إن خطة الوزارة لعيد الأضحى تركز في أحد جوانبها على استمرار عمل قطاعي المخابز والمحروقات، وضمن جدول مناوبات تحديدا لقطاع المخابز بحيث يبقى الخبز متوفرا وفي متناول المواطنين، حيث تستمر المخابز في عملها كالمعتاد في جميع المناطق.

وأكد التشاركية في العمل الرقابي خلال عيد الأضحى مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية منها أو القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة لها دور رقابي على الأضاحي وتتابع أماكن بيعها للتأكد من أن جميع الأمور تسير كما يجب، وهنالك تنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الزراعة بالتحديد فيما يتعلق بوفرة الكميات من الأضاحي واستقرار الأسعار وإعلانها في مكان بارز لجميع الأصناف المحلية والمستوردة.

وقال إن الفرق الرقابية للوزارة مكونة من ذوي خبرة واختصاص، وستنفذ جولتين صباحية ومسائية خلال عيد الأضحى في جميع المحافظات، ولها جميع الصلاحيات القانونية لضبط أي مخالفة تتعلق بالأسواق؛ كعدم إعلان الأسعار أو مخالفة الأسعار المحددة، وتحال المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة لتصدر أحكاما بعقوبات مالية رادعة أو الحبس بحسب نوع المخالفة.

ونوه بأن الوزارة مستمرة في استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين من خلال أرقام هواتف الشكاوى في جميع المحافظات، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، مؤكدا أنه وبعد التأكد من صحة أي شكوى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي محل تجاري يرتكب تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون