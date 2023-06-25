قصفوا سوقاً شعبياً مليئاً بالمدنيين.. قتلى جرحى في غارات روسية على شمال سوريا

وطنا اليوم:قُتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 25 آخرين نتيجة غارات جوية نفذها الجيش الروسي على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جسر الشغور ومحيط إدلب شمالي سوريا، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، وقال المركز إن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.

بينما أوضح أن من بين القتلى 3 عسكريين في القصف الجوي الروسي على منطقة الجسر، حيث استهدفت المقاتلات الروسية سوقاً للخضر والفواكه، إضافة لسقوط قتلى وجرحى من الحزب الإسلامي التركستاني جراء الغارات الجوية على مواقع عسكرية تابعة لهم بأطراف مدينة إدلب الغربية.

فيما شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت أطراف قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على منطقة جبل الأربعين، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان