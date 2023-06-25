اتفاقية لتشغيل 500 طبيب بالأردن حتى نهاية العام

وطنا اليوم:وقعت الأحد وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع نقابة الأطباء الأردنية لتشغيل 500 طبيب أردني من الأطباء المسجلين في النقابة لغايات المشاركة في حملة التطعيم الوطنية ودعم عمل المراكز الصحية التابعة للوزارة حتى نهاية العام.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال توقيع الاتفاقية مع نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، إنّ التعاون المشترك اليوم بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين، والذي يأتي بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتماشى مع النهج التشاركي الذي تبنته وزارة الصحة في مختلف مجالات عملها، وينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الأردني والمقيمين.

وأضاف الدكتور الهواري، إن الاتفاقية تؤسس إلى رقمنة وإدارة برنامج التطعيم والمطاعيم في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى إيصال المطاعيم الى كل من يحتاجها.

شروط التعيين

من جهته، شكر نقيب الأطباء الأردنيين وزارة الصحة على اشراكها للأطباء في حملة التطعيم عبر الاتفاقية الموقعة والاستفادة منهم في دعم المراكز الصحية المنتشرة في محافظات المملكة، مؤكداً أهمية وجود سجلات الكترونية للتطعيم.

وبموجب الاتفاقية الموقعة تقوم النقابة بتسمية 500 طبيب من الأطباء من المسجلين لديها والمسددين لما عليهم من رسوم للنقابة، وممن لديهم ترخيص مزاولة المهنة للقيام بالعمل المطلوب في وزارة الصحة.

وسيشارك هؤلاء الأطباء في دعم عمل المراكز الصحية، كما سيشاركون في الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة لاستكمال المطاعيم في مختلف أنحاء المملكة، وسيتم صرف مكافآت مالية لهؤلاء الأطباء بموجب اتفاقية منفصلة توقع ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ونقابة الأطباء الأردنية