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الدفاع المدني يتعامل مع أفعى بالفحيص

منذ ساعتين
الدفاع المدني يتعامل مع أفعى بالفحيص

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الدفاع المدني، مع وجود أفعى داخل شرفة إحدى المنازل في منطقة الرهوة بالفحيص.
وقال شهود عيان، إن كوادر الدفاع المدني حضرت إلى المكان، وعملت على قتل الأفعى وهي من نوع “افعى فلسطين”.
وبحسب خبراء، فإن الأفاعي المتواجدة في الأردن يبلغ 38 نوعا، منها 22 نوع غير سام 9 أنواع سمها ضعيف، و7 أنواع سام.
وقال الخبراء إن أفعى فلسطين هي الأكثر شهرة بحالات اللدغ وانتشارها بشكل رهيب وسريع ومخيف


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