خطوة بخطوة .. إليك طربقة الاستعلام عن القيود الأمنية في الأردن

وطنا اليوم:يتساءل أردنيون عن الطريقة الصحيحة لمعرفة إن كان عليهم طلبات قضائية أم لا، خاصة بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم (28) والذي بموجبه تم منع حبس المدين إلا بشروط صارمة، وبالتالي سيتم العمل بأحكام قانون التنفيذ القضائي.

وبإمكان أي شخص الاستعلام عن الطلبات القضائية من خلال وحدة الاتصال (Call Center) وهي خدمة يتم تقديمها عبر الاتصال من داخل الأردن على الرقم الموحد (117111) ومن خارج الاردن على الرقم )0096265638359(

شروط الحصول على الخدمة

تعريف الشخص المتصل بهويته من خلال تمرير الاسم من 4 مقاطع والرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية إذا كان أردنياً أو الاسم ورقم جواز السفر إذا كان غير ذلك.

الرسائل النصية

وفرت دائرة التنفيذ القضائي خدمة استقبال الرسائل النصية sms من قبل المواطنين لغايات التدقيق عن الطلبات القضائية عبر الرقم (94444).

وفي هذه الخدمة يقوم الشخص بإرسال رسالة نصية تتضمن كتابة الرقم 123 ثم فراغ ثم الرقم الوطني – فراغ ثم الاسم من 4 مقاطع للشخص الأردني، أما غير الأردني يتم كتابة الرقم 123 ثم فراغ متبوعاً بالاسم ثم فراغ ورقم جواز السفر.

الاستعلام عبر موقع مديرية الأمن العام وفق الخطوات التالية:

اضغط على صفحة الخدمات الأمنية في موقع المديرية (رابط الموقع هنا)

قم بالضغط على خيار تدقيق الطلبات القضائية.

بعد ذلك ستفتح لك نافذة تطلب منك إدخال بيانات محددة، مع التنبيه بضرورة ملء كافة البيانات. وفي حالة عدم ملئها لن يتمكن البرنامج من الاستجابة لطلبك.

قم بتعبئة البيانات الإجبارية التالية: (اسمك الأول – اسم أبيك – اسم جدك – اسم عائلتك).

بعده قم بتعبئة الرقم الوطني إذا كنت اردنياً، ورقم جواز السفر إذا كنت غير أردني.

بعدها قم بإدخال رقم الوثيقة المطلوب الاستعلام عنها.

ثم ادخل رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

قم بتعبئة خانة الملاحظات.

وبعد الجواب بأنك لست روبوتا، اضغط إرسال.

ويمكن لأي مواطن أردني الاستفسار عن القضايا من خلال الاتصال المباشر بوزارة العدل عبر مركز الاتصال الوطني على الأرقام:

0096265008080 أو 0096264634197 أو 0096264632979