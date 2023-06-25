المناطق الحرّة ترحب بقرار مجلس الوزراء بشأن كفالة المركبات الجديدة

وطنا اليوم:صرّح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، بشأن قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجّار بتقديم كفالة خطّيّة على المركبات الجديدة قائلاً: “نرحّب بقرار مجلس الوزراء، ونشجّع كلّ التجّار على احترامه وتنفيذه بدقّة.

وقال: منذ البداية، كانت الهيئة داعمة لكلّ القرارات التي تعزز ثقة المستهلك وتحمي حقوقه.”

وأضاف البستنجي: “من المعروف أنّ العديد من التجّار في المناطق الحرّة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصّة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.

وقال: نحن ندعم بشدّة كلّ الجهود الّتي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها.”

وختم البستنجي قائلاً: “نعتقد أنّ هذا القرار يعزّز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، وبالتالي يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.

واكد: نحن ملتزمون بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر