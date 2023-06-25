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وفاتان و3 اصابات بحادثي صدم ودهس بعمان والرمثا

منذ ثانيتين
وفاتان و3 اصابات بحادثي صدم ودهس بعمان والرمثا

وطنا اليوم:توفي شخصان وأصيب 3 آخرين، إثر تعرضهم لحوادث صدم ودهس خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضية، في الأردن .
وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لاذاعة الأمن العام الأحد، تعرضت سيدة الى حادث دهس صباح اليوم
اسفل جسر المشاة في منطقة شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية في عمان، ما ادى الى وفاتها.
واضاف أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق جمرك الرمثا، نتج عنه وفاة شخص واصابة اثنين آخرين، حيث تواجدت الفرق المختصة في مكان الحادث، حيث فارق شخص الحياة متأثراً بالاصابات التي تعرّض لها، وتم إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى الرمثا الحكومي.
وبين أن التقارير المرورية الفنية أظهرت اسباب وعوامل التي أدت لوقوع الحادثين المذكورين ومنها تغيير المسرب بشكل مفاجئ والسرعة الزائدة اضافة الى عبور الشارع من الأماكن غير المخصصة لذلك وعدم التقيد بالارشادات المرورية او اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادثين .
ودعا المشاة والسائقين الى ضرورة استخدام الأماكن المخصصة للعبور والاتزام بالأنظمة المرورية تجنيا لوقوع الحوادث وحفاظا على سلامتهم العامة


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