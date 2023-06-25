الصناعة : ارتفاع أسعار الدجاج يعود لنفوق عدد كبير بسبب تقلبات الطقس

وطنا اليوم:تعهد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، السبت، بعدم التواني عن اتخاذ أي إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار الدجاج بشكلٍ غير مُبرر، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى نفوق أعداد كبيرة من طيور الدجاج بسبب تقلبات الطقس.

وقام الشمالي بجولة على أسواق عدة شملت محال تجارية، وخاصةً محال بيع الدجاج للوقوف على وفرة الكميات والأسعار.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير اطمأن على وفرة كميات الدجاج المطروحة في السوق المحلي، والمنافسة بين المنتجين والمحال التجارية.

وأوعز الوزير الشمالي لمراقبي الأسواق في الوزارة بمواصلة حملات الرقابة على المحال التجارية وأماكن بيع الدجاج الطازج والنتافات؛ للتأكد من وفرة الكميات.

وأكد أن الوزارة ستواصل متابعة أسعار الدجاج محليا ولن تتوانى، عن اتخاذ أي إجراءات تلزم للمُحافظة على استقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكلٍ غير مُبرر.

وطالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأحد، بوضع سقوف سعرية عادلة لمادة الدجاج بأنواعه كافة؛ بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، ولا يعكس كلف إنتاجه في مثل هذه الفترة من السنة.

وبين رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات أنه في حالة عدم الاستجابة وبقاء الأسعار مرتفعة؛ فإن خيار المقاطعة مطروح حيث سيتم دعوة المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج بجميع أنواعه لفترة محددة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق.