13 شركة أردنية تشارك بمعرض فانسي فود في نيويورك

وطنا اليوم:تشارك 13 شركة أردنية كبرى متخصصة بصناعة الغذاء الأحد، بمعرض الفانسي فوود، الذي سيفتتح أعماله في مدينة نيويورك.

وتشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، جمعية المصدرين الأردنيين، فيما تتوزع الشركات الصناعية المحلية المشاركة بالمعرض على شركات متخصصة في قطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.

وقال المدير العام للجمعية حليم أبو رحمة في بيان السبت، إن المشاركة الأردنية بالمعرض تمثل فرصة للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة وواعدة، لا سيما تلك التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة.

وأكد أن المعرض يشكل أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم، مشيرا إلى أن الجمعية تتولى المشاركة بالمعرض منذ عام 2013، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تتبنها لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة.

ودعا أبو رحمة، الشركات إلى تعزيز الاستفادة من المشاركة بالمعرض من خلال التشبيك والترويج للصناعة الأردنية والسعي إلى عقد الصفقات واستقطاب مشترين.

وشدد على أهمية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية، لأنها تعد من أنجح السبل لترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في زيادة الصادرات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى أكثر من 9 مليارات دينار.

وأكد أبو رحمة أن السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.

ويرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 394 مليون دينار، مقابل 365 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن جمعية المصدرين الأردنيين تأسست عام 1988، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.