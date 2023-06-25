من متقاعد عسكري الى بشر الخصاونة: المياه حجزت راتبي.. والمياه ترد: إعترض

وطنا اليوم – وجه االمتقاعد العسكري الأردني الملقب بـ “أخو وشحة”، رسالة إلى رئيس الحكومة بشر الخصاونة بعد إيقاف راتبه من قبل شركة مياه اليرموك.

وقال المتقاعد عبر مقطع فيديو، “يا رئيس الحكومة، أنا أوجه رسالتي لك، أوقفوا رواتبنا، قبل العيد، وهذا عمل غير إنساني”.

وقال أخو وشحة إنه خدم سابقا في القوات المسلحة الأردنية، وأنه تم إيقاف راتبه من قبل شركة مياه اليرموك بسبب تراكم فواتير المياه.

وتابع: “والله ما اجد القرش بالدار، وعيالي والله حرمتهم الاكل الزين”، في إشارة لشدة الفقر وضنك العيش.

ويعيش المسن الملقب بـ “أبو وشحة” في قرية دير القن، على الشرق من محافظة المفرق شرقي الأردن، وهي قرية صغيرة نسبيا وتعاني بسبب بعدها عن مراكز الخدمات ومركز المحافظة.

الشركة ترد

وقالت الشركة في ردها على رسالة المتقاعد المسن: إن موضوع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة يمر بعدة مراحل قبل الوصول إلى الحجز حيث يتم إرسال إشعار أولا، تمنح الشركة فيه المشترك مهلة اسبوعين لتسوية الأمور المالية قبل الحجز.

وتابعت الشركة: ويحق له الاعتراض من خلال لجنة مختصة، ويتم النظر بالاعتراض ثم بعد ذلك، فإن اللذين لم يستجيبوا خلال هذه الأشهر يتم تنظيم كشوفات بأسمائهم للنشر في الجريدة الرسمية، وهنا يتم إمهال المشترك ستين يوما، فإذا لم يستجب يتم وضع إشارة الحجز، وهنا لا يتم رفع اشارة الحجز إلا بعد تسديد 30% من الذمم المتراكمة، والباقي على أقساط كمبيالات.

وبينت أن هذا الأمر يتم وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة، “وبإمكان المواطن الدخول إلى صفحة الشركة لمعرفة الاجراءات بشكل مفصل”.

وشكلت قضية المسن جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب ناشطون من الشركة التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها الأردنيين.