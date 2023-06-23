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صيف الأردن يبدأ فعالياته في مادبا

منذ دقيقة واحدة
صيف الأردن يبدأ فعالياته في مادبا

وطنا اليوم – بدأت فعاليات صيف الأردن في مادبا وذلك في ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط المدينة بأنشطة متنوعة للعائلات والأطفال.
وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، بحضور نائب محافظ مادبا الدكتور زياد القطارنة،
إن فعاليات صيف الأردن توفر فقرات غنائية وترفيهية، تتيح للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، الاستمتاع بأنشطة ممتعة من خلال عروض مسرحية وفقرات ترفيهية خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى عروض فلكلورية وفنية يقدمها نخبة من الفنانين الأردنيين الموهوبين.
واشتملت فعاليات مادبا التي بدأت الساعة السادسة مساء على مساحة ترفيهية للأطفال من رسم على الوجوه وبالونات ودي جي .
وقدمت فرقة مغير راحوب عروضها الفلكلورية، فيما أحيا الحفل الغنائي المطرب حمدي المناصير.–(بترا).

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