قرى سياحية في أوزبكستان

وطنا اليوم – أوزبكستان دولة ذات جذور تاريخية عميقة وثقافة ثرية. لكل منطقة في البلاد تراثها الطبيعي والثقافي والتقليدي الفريد. على الرغم من أن أوزبكستان تتخذ خطوات جنبًا إلى جنب مع العولمة والتحديث ، إلا أن بعض المناطق تمكنت من الحفاظ على المأكولات والعادات والتقاليد المحلية وتعزيزها.

إحدى هذه الأماكن هي قرية سنتوب ، التي تقع في منطقة نافوي ، منطقة نوروتا ، على بعد 180 كيلومترًا من المركز. جذبت الطبيعة ومرافق التراث الثقافي والهواء النظيف والمطبخ الوطني والحياة القروية انتباه السياح المحليين والأجانب من إنجلترا وفرنسا والنمسا ودول الجوار إلى سينتوب. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، زارت قرية سنتوب 300000 سائح محلي و 2000 سائح أجنبي.

لغرض ضمان إقامة الزوار ، يعمل هنا أكثر من 20 بيت ضيافة ونزل.

هنا يمكن للزوار الحصول على 15 خدمة سياحية يقدمها السكان المحليون ، وهي خليط الترقيع ، وحياكة السجاد ، وتحضير الكورت ومنتجات الألبان من حليب الماعز ، وإعداد الحلاوة الطحينية وفقًا للورشة وتجارتها ، و 23 مطعمًا لطهي الطعام الوطني ، وورشة الخبز الخبز الأوزبكي وخدمات السياحة الزراعية وغيرها.

قد تكون الوجهة التالية مدينة قديمة – قرية أوال – تقع في وادي فرغانة. تم العثور على إشارات إلى القرية في أعمال الجغرافيين العرب في القرن العاشر الاستخري وابن حوقل والمقدس. بسبب غزو المغول ، فقدت القرية مكانة المدينة في العصور الوسطى.

في وقت لاحق خلال خانات قوقند ، تم إدراج القرية في قائمة الأماكن المهمة استراتيجيًا.

يمكن لزوار قرية أفال الاستمتاع بمناظر الطبيعة الفريدة للقرية حيث تقع في وسط غابة صنوبرية. تشتهر القرية بالطاحونة المزدوجة القديمة الواقعة في أراضي مزرعة Dilkusho. إنه هيكل هيدروليكي معماري وهندسي فريد من نوعه حافظ على طرازه القديم. في نفس الوقت يمكن رؤية معدات خاصة لطحن الأرز والذرة والتي استخدمت في منتصف القرن التاسع عشر. مع ظهور مثل هذه المطاحن ، أصبح من الممكن طحن الحبوب بحركة ميكانيكية واحدة. ومن المثير للاهتمام أنه لا يتطلب الكثير من ضغط الماء لتحريك هذه المعدات.

بالنسبة للزوار المهتمين بعملية إنتاج الورق والتنمية المستدامة ، قد تكون قرية كونيجيل في سمرقند اكتشافًا رائعًا. يشتهر المكان بتقاليده الفريدة في الحرف اليدوية ، والطبيعة النقية ، والأشجار الظليلة ، ونهر Siab المتدفق في مكان قريب. ولكن ربما يكون عامل الجذب الرئيسي فيها هو مصنع “Meros” حيث يتم إنتاج الورق.

أعاد الأخوان مختاروف إحياء وتأسيس إنتاج ورق سمرقند القديم باستخدام التكنولوجيا المستخدمة مسبقًا في استخدام آلات الورق. السمة الرئيسية لهذه التقنية هي العمل اليدوي ، والذي يستخدم حصريًا المواد الخام الطبيعية. لهذا السبب ، اتضح أن لون الورق مائل للإصفرار قليلاً ، لأنه لا يتم تبييضه بوسائل كيميائية. تختلف قوة الورق اختلافًا كبيرًا عن الورق المبيض الحديث. إذا كان من الممكن تخزين ورقة عادية لمدة 40 عامًا ، فإن ورق سمرقند يكون أكثر متانة ويمكن تخزينه لمدة 400 عام.

مناظر طبيعية رائعة ، وجبال تلامس السماء ، ومنازل قديمة ، وأشخاص بسيطون ومتواضعون بعيدون عن التحضر في المدينة ، ويعيشون في قريتهم المستدامة بيئيًا. كل ما سبق ذكره يميز قرية Tersak في سمرقند ، قرية Sangardak في Surkhandarya ، قرى Ertosh-soy و Ovjaz-soy في منطقة طشقند.

جدير بالذكر أن سكان جميع القرى المذكورة أعلاه يحاولون الحفاظ على الثقافة والعادات والتقاليد المحلية من خلال الترويج لوطنهم وتحسين ظروف السائحين والحفاظ على التراث الوطني القديم. هل يكون ذلك استمرارًا للعمل الذي ينتقل من جيل إلى جيل ، أي الترقيع أو حياكة السجاد أو عملية إنتاج الألبان أو إحياء الوصفات والترويج للمطبخ التقليدي أو الحفاظ على الهياكل المعمارية والمناظر الطبيعية.

الريف بهواء نقي ، والجبال العالية ، وصوت المياه المتدفقة ، وتجربة طرق مستدامة وتقليدية لإنتاج الألبان ، وتقنيات حياكة السجاد التي تنتقل من جيل إلى آخر ، وإحياء طريقة إنتاج الورق التي تعد جزءًا من تاريخ الأمة وثقافتها ، ابتسامة لسكان محليين بسيطين مشرقة ودافئة مثل الشمس ، كل هذه يمكن أن تجربة واحدة لزيارة القرى السياحية في أوزبكستان.