حادث بين 3 مركبات يتسبب بازمة سير خانقة في شارع الأردن

وطنا اليوم:نوهت ادارة السير الى وقوع حادث سير بين ثلاث مركبات في شارع الأردن، باتجاه مستشفى الملكة علياء، ومركبة رابعة في الاتجاه الآخر للسير المتجه نحو ياجوز، الامر الذي تسبب بكثافة مرورية في الطريق .

وقالت الادارة في تصريحات عبر صفحتها الرسمية بأن كوادرها تعمل على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية