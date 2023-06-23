الأوقاف تنفي اختلاس موظفين لأموال صندوق الزكاة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن جميع أموال صندوق الزكاة وما يأتي إليه، يصرف ضمن المصارف الشرعية المحددة بالدين الإسلامي الحنيف، وأنه لايوجد اي عملية اختلاس من قبل موظفي الصندوق.

ونفى الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة، في بيان له، الجمعة، ما يتم تداوله عن منح صندوق الزكاة لأي قروض يتم تقسيطها على المواطنين.

وأهاب الدقامسة، بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف