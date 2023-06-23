أم أربعة وأربعين تدخل طفلا اردنيا المستشفى

وطنا اليوم:تعرض طفل في محافظة اربد للدغة ولكن هذه المرة ليس من أفعى فلسطين السامة بل من شيء أخر.

وقد روى بعض التفاصيل الخبير في التعامل مع الزواحف ابراهيم ابو الحارث حيث قال إن أحد الأطفال تعرض للدغة من حشرة “الحريش” المعروفة باسم “أم اربعة وأربعين” .

وقال إنه تم نقل الطفل إلى المستشفى بعد تعرضه للدغ حيث ظهرت عليه مضاعفات منها ( ارتفاع حرارة الجسم / ألم شديد/احمرار) .

ولفت إلى أن “أم أربعة وأربعين تمتلك سما ولكن بنسبة قليلة وتأثيرات غير خطيرة على حياة الإنسان”.

ويشار إلى أن عددا من الاطفال تعرضوا خلال الاسابيع الماضية للدغات من أفعى فلسطين السامة دخلوا على إثرها للمستشفى وتلقوا المصل المناسب