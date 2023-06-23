وفد تجاري أردني إلى العراق لتنظيم منتدى أعمال مشترك

وطنا اليوم:اتفقت غرفتا تجارة عمان وبغداد على تنظيم منتدى أعمال أردني -عراقي بالعاصمة بغداد قبل نهاية شهر تشرين اول المقبل بمشاركة وفد تجاري اردني سيضم روؤساء غرف تجارية وممثلي قطاعات تجارية وروؤساء نقابات أصحاب العمل وأصحاب أعمال.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاء مجلس ادإرة الغرفة، امس الخميس، مع نائب رئيس غرفة تجارة بغداد رعد بريج وعدد من اعضاء مجلس ادارتها، إن تجارة عمان ستعمل على تشكيل وفد تجاي أردني من قطاع التجارة والخدمات لزيارة عدة محافظات عراقية.

وأضاف ان الوفد التجاري سيزور العاصمة بغداد ومدن البصرة والنجف والأنبار وغيرها من المدن العراقية والالتقاء مع رئيس واعضاء مجالس الغرف التجارية في هذه المحافظات وممثلي القطاعات الاقتصادية كمرحلة أولى سيتبعها زيارات أخرى لباقي المدن العراقية بهدف التشبيك بين الغرف التجارية وتبادل المعرفة وبناء شراكات والاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.

وقال الحاج توفيق خلال اللقاء، الذي عقد بمقر تجارة عمان، ان الزيارة ستسهم بتوثيق علاقات غرف التجارة الأردنية مع نظيرتها العراقية وبما ينعكس على مصالح البلدين الشقيقين التجارية.

وأكد الحاج توفيق انه سيتم الإعلان خلال المنتدى المنوي عقده في بغداد عن اقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد بما يسهم في تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الغرفتين.

ولفت الى ان المنتدى يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص الأردني والعراقي من الاستفادة من الفرص المتاحة من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.

وأكد أن العراق يعتبر شريكا تجاريا وشريانا مهما للاقتصاد الأردني، ما يتطلب بناء قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على المصالح المتبادلة، مشيرا لدور القطاع الخاص بهذا الخصوص.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة زيادة التبادل التجاري وتذليل أية معيقات أمام دخول المنتجات والسلع المنتجة في البلدين لأسواقهما ومنحها الأفضلية، إضافة لتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة شراكات تجارية واستثمارية وصناعية مشتركة.

واشار الحاج توفيق إلى إن القطاع التجاري والخدمي الأردني يعتز بمستوى العلاقات التي تربط البلدين بمختلف المجالات ويأمل أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة مبنية على التشاركية.

ووجه الحاج توفيق الدعوة لغرفة تجارة بغداد لحضور الاحتفال الذي ستقيمه غرفة تجارة عمان خلال شهر تشرين اول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية بمناسبة مئوية الغرفة.

كما جرى خلال اللقاء بحث إعادة افتتاح المركز التجاري العراقي في العاصمة عمان إضافة الى تنظيم معارض في البلدين.

من جانبه، أكد بريج على أن مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد حريص على توسيع أطر التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد ان غرفة تجارة بغداد على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم لإنجاح زياردة الوفد التجاري الأردني والتنسيق مع باقي الغرف التجارية الأخرى في العراق لاستقبال البعثة الاردنية .

وأشار بريج الى ضرورة تشبيك الغرف التجارية الأردنية مع نظائرها من الغرف التجارية العراقية، لتعزيز التعاون بينهم، بالإضافة الى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين مع نظراءهم العراقيين لإيجاد شراكات حقيقية فيما بينهما.

وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ونائبا رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وبهجت حمدان وامين صندوق الغرفة خطاب البنا ونائب امين الصندوق علاء الدين ديرانية، وعضوا مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد علي المختار ورشيد السعدي ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك.

يشار الى أن مبادلات الأردن والعراق التجارية ارتفعت من 470 مليون دينار عام 2021 الى 872 مليون دينار خلال العام الماضي 2022