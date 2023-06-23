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قناة عبرية: إحباط تهريب كمية من الذهب في منفذ حدودي مع الأردن

منذ 3 ساعات
قناة عبرية: إحباط تهريب كمية من الذهب في منفذ حدودي مع الأردن

وطنا اليوم:قالت تقارير عبرية ان جمارك الاحتلالي الإسرائيلي عند معبر اللنبي الحدودي (الجانب الإسرائيلي من جسر الملك حسين) ، أحبطت محاولة تهريب 5 سبائك ذهبية وزنها 5 كيلوغرامات كانت مخبأة في مقصورة مخفية بحافلة فلسطينية عائدة من الأردن.
وحسبما ذكرت قناة “I24″، أبلغ موظفو الجمارك مسؤولي سلطة المطارات أن سائق الحافلة الفلسطيني لديه مبلغ 1500 دولار ملفوف في رقائق معدنية، وقرروا إجراء فحص شامل للسائق وللحافلة، حيث أشار سائق الحافلة إلى أنه ليس لديه أي منتجات أو أموال مطلوب التبليغ عنها، لكن الفحص للحافلة كشف عن وجود مقصورة مخفية في مجرى التكييف أخفيت فيها سبائك الذهب.
وتمت الإشارة إلى أن قيمة الذهب تبلغ أكثر من مليون شيكل (١٩٥ الف دينار اردني) ، وضريبتها نحو 180 ألف شيكل (٣٥ الف دينار اردني).
وجرى ضبط الذهب والحافلة التي كانت تستخدم في نقله، وتم استجواب سائق الحافلة من قبل محققي الجمارك وتسليمه للسلطات الفلسطينية لمتابعة الموضوع


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