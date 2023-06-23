بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رأي وطنا اليوم

مواقع التواصل فخخت حديث الخصاونة الذي ناقض نفسه في رؤية التحديث الاقتصادي

منذ ساعة واحدة
مواقع التواصل فخخت حديث الخصاونة الذي ناقض نفسه في رؤية التحديث الاقتصادي

 

 

وطنا اليوم – خاص – عصفت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل سلبية على تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة امس التي جاءت في لقاء مع طلبة الجامعة الاردني ، حيث تناقضات بالجملة سجلت على حديث الخصاونة ادت الى انتقادات واسعة حول ما جاء من مضامين وردت في حديث الخصاونة .

ابرز تلك التناقضات وردت حول الرؤية الاقتصادية حيث  تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة حجم الاقتصاد ممثلا بالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي من 30.2 مليار دينار الى 58.1 مليار دينار خلال فترة تنفيذها اي خلال ١٠ سنوات اي بمعدل 5.6% سنويا بالمتوسط.
الا ان ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي قالها في حديث له مع طلبة الجامعة الاردني تناقضت تماما مع المضامين الصريحة للرؤية  الاقتصادية ، حيث  اكد في مداخلته مع طلبة الجامعة الاردنية بان المقصود من النسبة الواردة في الخطة سيتم تحقيقها في نهاية الخطة وليس كما اشارت بان هذه النسبة تمثل نسبة متوسط النمو السنوي المستهدف خلال العشر سنوات القادمة.
ومن يملك معلومات بسيطة بالاقتصاد وحساب الارقام يدرك تماما ان تحقيق هدف الرؤية يتطلب ان يكون نمو حقيقي سنوي لا يقل عن 5.6%، وليس تحقيق هذه النسبة في آخر سنة عندما تكون هذه الحكومة قد غادرت موقعها.
ثمة مؤشرات في تصريحات الخصاونة تدل على انه اما انه يقزم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي او انه لم يطلع عليها اصلاً.

ويبدو ان عدم فهم الرئيس لاهداف رؤية التحديث الاقتصادي يؤكد عدم مشاركة الحكومه باعدادها

كما ان عدم تحقيق تقدم في اهداف الرؤية يدفع الرئيس الى التنصل منها ومن اهدافها

وترفق وطنا اليوم نصاً صريحاً جاء في خريطة النمو الاقتصادي التي وردت في الرؤية الاقتصادية التي اعدتها الحكومة واعلنت عن انطلاقها ، حيث يتناقض تماما ما ورد في هذا التص مع حديث رئيس الوزراء امس .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:43

صور مفبركة لفنانة سورية تثير ضجة والفنانة تتوعد

07:40

مصالحة: الباص السريع بين عمان والزرقاء لن ينتهي في 2023

07:35

الشركة المنظمة : ركاب الغواصة المفقودة “ماتوا للأسف”

07:33

(تحت بيتك ذهب) عبارة للباحثين عن الدفائن ماذا تعني؟ الامن العام يجيب

07:27

توقعات بانخفاض الديزل قرش والبنزين بنوعيه كما هو

07:23

السلطات السعودية : لا لرفع الشعارات السياسية في الحج

22:27

جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر الدعوات الغريبة للمسلمات والنشميات أخوات وبنات الأردنيين لترك لبس الحجاب

20:51

الخشمان ينتقد تصريح الحكومة حول التشمير

20:44

إعلاميون ومعلقون بارزون يغادرون بي إن سبورت.. أبو تريكة يودعهم

20:36

أمانة عمّان تجهز ساحات لاستخدامها كأسواق شعبية

20:30

مركز تطوير الاعمال BDC يعقد جلسة مجتمعية لبحث فرص التمكين الاقتصادي للشباب في منطقة الجرف ضمن لواء الحسا

20:28

الخلايلة: جميع الحجاج الاردنيين بخير والمسافرون جوا يصلون خلال أيام

وفيات

رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائدالحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقزوفيات الخميس 22-6-2023وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023