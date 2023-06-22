جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر الدعوات الغريبة للمسلمات والنشميات أخوات وبنات الأردنيين لترك لبس الحجاب

وطنا اليوم – استنكرت جمعية جماعة الاخوان المسلمين واستهجنت الدعوات الغريبة عن بيئتنا العربية الاسلامية للمسلمات والنشميات أخوات وبنات الأردنيين إلى ترك لبس الحجاب ودعت الجميع الى رفض ونبذ هذه الدعوى المشبوهة الغريبة البعيدة عن ديننا و اعرافنا.

وقالت الجمعية في ببان لها على لسان مراقبها العام المحامي محمد القطاونة كلنا ثقة بوعي والتزام بناتنا في الأردن والمسلمات في كل مكان في الحرص على لزوم طاعة الله والالتزام بشعار ولباس الإسلام وأن الحجاب عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام العظيم بكل ما فيه.

وفيمايلي نص البيان:

لقد وصل إلى مسامعنا كما وصل إلى كل الاردنيين دعوى ناشزة عن ديننا وأعرافنا تدعو المسلمات والنشميات اخوات وبنات الاردنيين إلى ترك لبس الحجاب الذي جعله الله فريضة على كل مسلمة وتكرمة من لدنه للمؤمنات وعبادة تاخذ بها الأجور مضاعفة عن أخيها المسلم..

وعليه فإننا نستنكر ونستهجن هذه الدعوات الغريبة عن بيئتنا العربية الاسلامية وندعو الجميع الى رفض ونبذ هذه الدعوى المشبوهة الغريبة البعيدة عن ديننا و اعرافنا.. وكلنا ثقة بوعي والتزام بناتنا في الأردن والمسلمات في كل مكان في الحرص على لزوم طاعة الله والالتزام بشعار ولباس الإسلام.. ونؤكد ان الحجاب عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام العظيم بكل ما فيه. فقال تعالى:” ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.”.

وفي فرضية الحجاب قال تعالى:” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب:59)

وقال ايضا:” وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ” ( النور : ٣١).

كما نسأل الله أن يهدي شباب وبنات المسلمين إلى طريقه القويم ودينه العظيم وان ينتبهوا من هذه الدعوات المشبوهة وان نرجع في أمور ديننا إلى علماءنا ومؤسساتنا الدينية المتخصصة كدائرة الافتاء ووزارة الاوقاف فكلنا ثقة بالوطن ومؤسساته.

المراقب العام

المحامي : محمد القطاونة