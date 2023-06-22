توجيه تهمتي الابتزاز الإلكتروني وخرق الحياة الخاصة لخمسيني ابتز أرملة في عمان

وطنا اليوم:ابتز رجلٌ خمسيني، “أرملةً” بفضح أمرها عند أولادها وأقاربها مقابل إعطاءه مبلغٍ مالي وساعةٍ وهاتفٍ خلوي، الأمر الذي دفع بالسيدة إلى تقديم شكوى إلى مدعي عام شمال عمان.

ووجه المدعي العام للمشتكى عليه تهمتي الابتزاز الإلكتروني وخرق الحياة الخاصة للآخرين، وقرر توقيفه لمدةٍ أسبوعٍ واحدٍ في مركز الإصلاح والتأهيل.

وقال مصدرٌ ، إن سيدةً تقدمت بشكوى حول تعرُّضها للاستغلال من قبل المشتكى عليه الذي يعمل معها في نفس مكان العمل، مُوهِمًا إياها رغبته بالزواج منها، وعلى إثر ذلك طلب صورةً لها، وقامت بإرسالها له.

وأضاف المصدر أنه خلال إجراء مكالمات “فيديو” على تطبيق محادثات “ماسنجر”، قام المشتكى عليه بتسجيل المكالمات بينه وبين والسيدة، وكانت حينها مرتديةً لملابس المنزل، وقام بإرسال الصور الملتقطة لها لأولادها وأقاربها.

إلا أن المشتكى عليه لم يتوقف عند هذا الأمر، بحسب المصدر، حيث استمر بطلب صور أخرى لها دون حجاب، واضطرت إلى إرسالها، عندها قام بابتزازها بطلب المال مقابل منع نشر أو إرسال صورها، وأرسلت له جهاز هاتف خلوي وساعة يد ومبلغ 500 دينار، وذلك خوفًا من نشر الصور بعد تعرُّضها للابتزاز من قبله.

وقال المصدر بعد اكتشاف المشتكية بأمره، قررت إنهاء العلاقة بينهما، إلا أن المشتكى عليه ظل يهددها، الأمر الذي دفع بها إلى تقديم شكوى للجرائم الإلكترونية وإحالتها إلى القضاء