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بنك انجلترا والمركزي التركي يرفعان أسعار الفائدة

منذ 34 ثانية
بنك انجلترا والمركزي التركي يرفعان أسعار الفائدة

وطنا اليوم:قرر بنك انجلترا، الخميس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بشكل مفاجئ، وهي الزيادة الثالثة عشرة على التوالي، حيث يتصارع صنّاع السياسة النقدية مع التضخم المرتفع.
وصوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لصالح زيادة نصف نقطة مئوية، والتي ترفع سعر الفائدة الأساسي للبنك إلى 5%، وتحدت هذه الخطوة توقعات السوق، التي كانت قد حددت نحو 60% فرصة لرفع بـ25 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنحو الضعف، في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب إردوغان.
ورفع المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسية من 8.5 بالمئة إلى 15 بالمئة في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو.

أسعار الفائدة
ويعد رفع أسعار الفائدة قرارًا اقتصاديًا هامًا تتخذها البنوك المركزية، لمكافحة التضخم، وتوازن العملة، ولتحقيق توازن واستقرار توازن الاقتصاد، إضافة إلى ضبط السيولة.
وتعتمد قرارات رفع أسعار الفائدة على تحليل شامل للوضع الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وتختلف من دولة إلى أخرى بناءً على ظروفها الاقتصادية الفريدة


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