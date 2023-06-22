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53 % نسبة حجوزات فنادق 5 نجوم نهاية الأسبوع

منذ 48 ثانية
53 % نسبة حجوزات فنادق 5 نجوم نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها، حسين هلالات، إن حجم حجوزات الفنادق 5 نجوم، بلغت 53%، نهاية الأسبوع الجاري.
وقال هلالات، إن حجوزات الفنادق نهاية الأسبوع وصلت إلى 63% في العقبة، و44% في العاصمة عمان، و64% في البحر الميت، و40% في البترا.
وأشار إلى أن مجمل حجوزات الفنادق في العقبة والبحر الميت والبترا وعمّان، بلغت 53% لفئة الخمس نجوم، و45% لفئة 4 نجوم، و 31% لفئة 3 نجوم


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