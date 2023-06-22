الشوبكي يرجح تخفيض سعر الديزل وتثبيت سعر البنزين

وطنا اليوم:توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر الديزل بواقع قرش واحد لكل لتر، وتثبيت سعر البنزين بنوعيه، ويعتبر هذا الانخفاض من ثمار الارادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام تسعير المشتقات النفطية واضافة اسعار اسواق الخليج العربي في معادلة تسعير المشتقات النفطية بداية العام الحالي.

وقال الشوبكي ان المعدل الشهري لاسعار النفط العالمية حافظت على ثباتها عند 75 دولارا وهو معدل سعر خام برنت تقريباً للشهر الماضي، الا ان التذبذبات تسيطر على التسعيرة اليومية، مع معروض اكثر من النفط الروسي والايراني والفنزويلي، وقرار اوبك بلس تمديد تخفيض انتاجها الفعلي والطوعي بمجموع 3.7 مليون برميل يومياً ليضاف الى تخفيض طوعي سعودي بمليون برميل يبدأ اعتبارا من الشهر القادم، في مواجهة مخاوف الركود الاقتصادي العالمي بعد مؤشرات اقتصادية ضعيفة من الصين، واستمرار التشدد في السياسة النقدية في المركزي الاوروبي، انتظار ارتفاعات قادمة على سعر الفائدة من الفدرالي الامريكي حتى نهاية العام الحالي 2023.

يذكر ان الحكومة الاردنية قامت بداية شهر حزيران الحالي بتخفيض 5 قروش من سعر لتر البنزين 90 وتخفيض 4.5 قرش من سعر لتر البنزين 95 وتخفيض 4 قروش من سعر لتر الديزل، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار المباعة في الاسواق، (البنزين 90) 94 قرش لكل لتر, و (البنزين 95) 118 قرش اللتر، والديزل 78.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر.