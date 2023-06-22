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استياء بين التجار من ضعف الإقبال على أسواق الملابس

منذ 10 ثواني
استياء بين التجار من ضعف الإقبال على أسواق الملابس

وطنا اليوم:وصف نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، اليوم الخميس، الوضع في القطاع بـ الصعب، وأن التحديات أمام التجار كبيرة، مشيرا إلى أن الحركة والمبيعات اقل من المتوسط في ظل تراجع كبير جدا لحركة الشراء.
وفي رده على استفسارات بخصوص الحركة الشرائية لدى قطاع الألبسة مع قرب عيد الأضحى، أضاف أن التجارة الإلكترونية “الطرود” وصلت قطاع الجملة، مما أثر على السوق.
وبلغ حجم الطرود الإلكترونية الواردة للأردن في العام 2021 نحو 909 آلاف طرد والعام الماضي تراجعت إلى نحو 761 ألف طرد جميعها واردة للأردن من الخارج من منصات التجارة الإلكترونية، وفق تصريح سابق لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
ولفت إلى أنه تواصل مع تجار بمحافظات عدة ولاحظ وجود استياء لديهم من حجم الإقبال مع قرب العيد.
“المبيعات اعتيادية مثل باقي الأيام ولا علاقة لها بقرب العيد للآن”، وفق علان.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أكبر القطاعات التجارية في البلاد قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، و63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية


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