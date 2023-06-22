بنك الإسكان يرعى ملتقى الأردن الحوكمة، المخاطر، والامتثال

وطنا اليوم:رعى بنك الإسكان مؤخراً ملتقى الأردن تحت عنوان “الحوكمة، المخاطر، والامتثال”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والذي أقيمت فعالياته تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، في فندق الإنتركونتننتال/ عمان على مدار يومي 19 و20 حزيران الجاري.

وجاءت رعاية البنك ومشاركته في الملتقى انطلاقاً من حرصه على دعم إقامة الفعاليات التي تُعنى بالحفاظ على استقرار النظام المالي وضمان استدامته، وتعزيز قدرته على العمل بفعالية وسلاسة ومواجهة الاضطرابات الناجمة عن عدة عوامل، كالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم ككل، والمخاطر المتنوعة بما فيها الاحتيال والجرائم المالية الملازمة لتطور التكنولوجيا. كذلك، فقد جاءت هذه الرعاية لأهمية الملتقى كمنصة فاعلة تجمع الخبراء والمعنيين للتباحث ونشر المعرفة حول أفضل أُطر ومنهجيات وممارسات وتطبيقات إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال.

وتضمَّن الملتقى عدة فعاليات وجلسات حوارية وجلسات عصف ذهني، تطرقت لمواضيع هامة منها: قواعد ومبادئ ومتطلبات الحوكمة، والإفصاح والشفافية، وهيكلية الإدارة الرشيدة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتقاريرها، والمرونة الإدارية المصرفية، وغيرها. واختتم الملتقى أعماله بتسليم البنك درعاً تقديرية لدعمه ومشاركته التي أسهمت في إنجاح الملتقى.

ويشار إلى أن بنك الإسكان يواصل جهوده لتوفير والحفاظ على بيئة مصرفية فاعلة وآمنة من خلال تطبيق استراتيجية شاملة تتضمن أسس الحاكمية الرشيدة في الإدارة، وتقوم على التوافق مع معايير البنك المركزي الأردني والمعايير الدولية في إدارة المخاطر، وبالتالي ضمان متانته والارتقاء بمكانته وتصنيفه على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي يستمر معها بتعزيز ثقة قاعدة عملائه المتنامية ومنحهم تجربة مصرفية لا تضاهى