مربو المواشي : 160 – 230 ديناراً سعر الأضحية محلياً

وطنا اليوم:رجح رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن تستقر أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى ما بين 160–230 دينارا للأضحية الواحدة ذات الوزن المتوسط ما بين 40 إلى 50 كيلوغراما بشقيها البلدي والمستورد.

وكشف الكواليت أن أسعار الاضاحي لهذا العام عاودت إلى طبيعتها مع استئناف التصدير إلى السعودية الخميس الماضي؛ لافتا إلى أن سعر الاضاحي البلدية بحجمها المتوسط ستتراوح ما بين 180 إلى230 دينارا، والمستورد ما بين 160 إلى 200 دينارا.

وأشار إلى أن سعر الكيلو القائم للأضحية البلدية يتراوح ما بين 4.25 إلى 4.5 دينارا والمستوردة أربعة دنانير.

وبين الكواليت أن الأسواق المحلية تشهد حركة تجارية من قبل المواطنين من خلال حجز الأضاحي الخاصة بهم.

ورجح الكواليت نشاط الحركة بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة والتي تتزامن مع صرف الرواتب وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الكواليت أن هناك أعداد من الاضاحي تزيد عن حاجة السوق الأردنية.

وقدر الكواليت عدد الأغنام التي تذبح خلال فترة عيد الأضحى، على مدار ثلاثة أيام، بنحو 250ألف رأس غنم.

وأشار إلى أن الأغنام المستوردة في الأردن يصل عددها من 200 ألف إلى 300 ألف رأس.

وشدد على أن العرض والطلب هو ما يحقق المعادلة في الأسعار.

وحول صادرات الأغنام البلدية للأسواق السعودية؛ بين الكواليت أنه ومنذ رفع الحظر السعودي المؤقت عنها، الخميس الماضي، تم تصدير 58 ألف رأس، ما يشكل 13% من الصادرات السنوية من الأغنام للسوق السعودية، والبالغة 400 ألف رأس.

وفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون