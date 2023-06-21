بينهم حالات حرجة.. 16 مصابا في انفجار كبير بالعاصمة الفرنسية

وطنا اليوم:اندلع حريق كبير الأربعاء في مبنى في وسط العاصمة الفرنسية باريس، انهار جزء منه، وفقاً لصور مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة “هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

وذكرت محافظة شرطة باريس أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا، من بينهم سبعة في حالة حرجة.

من جهتها غردت محافظة الشرطة “يجري التدخل الآن في شارع سان جاك في باريس 5. تجنبوا المنطقة ودعوا خدمات الطوارئ والشرطة تقوم بعملها”.

وزير الداخلية الفرنسية جيرار دارمانان “حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة بباريس. رجال الإطفاء في باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان وصفهم انفجارا كبيرا قبل الحريق، وقالوا إن ذلك الجزء من المبنى انهار. وقالت لبنى عطا، المتحدثة باسم شرطة باريس، إنه من السابق لأوانه تحديد مصدر الحريق، ولا يمكنها تأكيد ما تردد عن انفجار غاز.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فقد “اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً” في شارع سان جاك، على بعد بضعة شوارع من البانتيون وحدائق لوكسمبورغ.

وقال مكتب المدعي العام “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة