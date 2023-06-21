دراسة تظهر حجم الضريبة المضافة على سعر البنزين في الأردن خلال 10 سنوات

وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة والنفط عامر الشوبكي، إن دراسة أجراها مؤخراً، تظهر حجم الضريبة المضافة على سعر البنزين في الاردن خلال السنوات العشر الماضية، بعد مقارنة سعر تنكة البنزين مع سعر برميل النفط في منتصف العام الحالي 2023 ومنتصف العام 2013.

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