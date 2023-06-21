تحذير للاردنيين من النصب والاحتيال بالبحث عن دفائن الذهب

وطنا اليوم:قال العقيد اسامه أبو عذية مساعد مدير إدارة البحث الجنائي للعمليات إن القيم المالية في قضايا الاحتيال التي توهم الضحية بالعثور على دفائن الذهب في منزله وصلت إلى مليون دينار.

أضاف أبو عذية، عبر إذاعة الأمن العام، أن كل من يوهم أشخاص بان أسفل منازلهم يوجد دفائن ذهب هو نوع من أنواع الاحتيال.

وبيّن أن طرق الاحتيال من هذا الباب عديدة أبرزها إيهام الآخرين بوجود تماثيل أو عملات أو اواني أو غيرها وهو ما يوقع الضحية في شباك الاحتيال.

وأكد أبو عذية أن العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية دمروا بيوتهم وخربوها بعد أن حفروا أسفلها وتكبدوا خسائر مالية كبيرة