بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

حسن الخاتمة.. وفاة حاج فلسطيني في مكة المكرمة

منذ ساعتين
حسن الخاتمة.. وفاة حاج فلسطيني في مكة المكرمة

وطنا اليوم:كان للحاج محمد طلال يوسف زيود، حسن الخاتمة، إذ توفي أثناء تواجده في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، الأربعاء.
الحاج زيود من السيلة الحارثية، وافته المنية إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به في الديار المقدسة ليلاقي الله بوجه حسن.
الى ذلك ناشدت عائلة الحاج مصباح موسى السلطات السعودية ووزارة الأوقاف في قطاع غزة للاستمرار في البحث عن والدهم الذي فقد أثناء تأديته مناسك الحج.
وقالت بعثة الحج الفلسطينية، إن الحاج مصباح أحمد موسى (77 عامًا) وصل إلى مكة المكرمة الخميس، وبعدها توجه إلى أحد الفنادق بعد أداء مناسك العمرة مع فوج الحجاج، ثم غادر الفندق في صباح اليوم التالي واختفت آثاره بعدها.
وأضافت البعثة أنها شكلت “خلية أزمة” مكونة من أربعة أعضاء ورئيس شركة الحج وتكليفهم بمهمة البحث عن الحاج المفقود، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية والمتابعة مع السفارة الفلسطينية في السعودية
وأشارت إلى أن وفد من مكتب وزارة العدل السعودية حضر إلى فندق القصر العربي وحصل على كافة البيانات المتعلقة بالحاج وتصوير الفندق وممراته وتتبع الكاميرات الداخلية، عند خروج الحاج من الفندق


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

18:56

قرارات مجلس الوزراء الأربعاء – تفاصيل

16:52

كازاخستان: السباحة مع أسماك القرش

16:31

ضبط 973 متسولا في شهر أيار

16:11

التحكيم لمشاريع مقترحة بقسم التصميم الداخلي لحاضنة الأعمال في عمان الأهلية

15:46

البنك الدولي: برنامج التحويلات النقدية خفض معدل الفقر في الأردن

15:27

إدخال تقنية جديدة لمعالجة انسلاخ القوس الابهر في الخدمات الطبية

15:25

تونسي يلقي شباكه في البحر.. فتأتي له بـ فاجعة أليمة

15:21

المستوطنون يشنون هجمات واسعة بالضفة ونتنياهو يقرر بناء ألف وحدة استيطانية في عيلي

14:59

مؤتمر فالكون العالمي يُكرّم المحامية نور عقل/ مستشار داخلي لدى كابيتال بنك‎

14:50

إجراءات تأديبية لجنود إسرائيليين هتفوا لفلسطين وجنين

14:42

الاردن والصندوق السيادي

14:38

التربية تعلن إطلاق بصمة في النصف الأول من آب المقبل

وفيات

وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023