إجراءات تأديبية لجنود إسرائيليين هتفوا لفلسطين وجنين

وطنا اليوم:نشرت العديد من الصحف الإسرائيلية مقطع فيديو يُظهر جنودا ناطقين بالعربية في جيش الاحتلال يتعاطفون علنا مع مقاتلي جنين ويعبرون عن دعمهم للمسلحين الفلسطينيين. وقالت إن الجيش يدين سلوكهم ويتعهد بتنفيذ إجراءات تأديبية.

وقالت هذه الصحف إن الجنود يخدمون في مركز نقل تابع للجيش في جنوب إسرائيل، وأعلنوا بجرأة أن “الله مع جنين وفلسطين”، و”لتذهب إسرائيل إلى الجحيم”، و”هذا الفيديو سيقودك إلى الله”، ثم شاركوا لاحقا الفيديو على الإنترنت.

وأوضحت أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دان سلوكهم، قائلا إنه يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن “إجراءات تأديبية صارمة” ستتخذ بحقهم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (Ynetnews) إن الجنود أعربوا عن دعمهم لجنين ولعنوا إسرائيل، وإن سلوكهم أثار مخاوف بشأن تمسكهم بقيم الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” (Jerusalem Post) إن الجنود الموجودين في مركز القيادة أدلوا بتصريحات ضد إسرائيل بعد معركة شرسة في جنين وهم يتحدثون العربية ويضحكون ويشتمون إسرائيل.

وقالت “تايمز أوف إسرائيل” (Times of Israel) إن عدد الجنود 4 ويرتدون زي الجيش الإسرائيلي.

وذكرت في تقرير لها أن المواطنين العرب يُعفون من الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال، رغم أنهم قد يختارون التجنيد، بينما يُطلب من الإسرائيليين الدروز الخدمة