تشكيل خلية أزمة لمتابعة فقدان حاج فلسطيني في مكة

وطنا اليوم:ناشدت عائلة الحاج مصباح موسى السلطات السعودية ووزارة الأوقاف في قطاع غزة للاستمرار في البحث عن والدهم الذي فقد أثناء تأديته مناسك الحج.

وقالت بعثة الحج الفلسطينية، إن الحاج مصباح أحمد موسى (77 عامًا) وصل إلى مكة المكرمة الخميس، وبعدها توجه إلى أحد الفنادق بعد أداء مناسك العمرة مع فوج الحجاج، ثم غادر الفندق في صباح اليوم التالي واختفت آثاره بعدها.

وأضافت البعثة أنها شكلت “خلية أزمة” مكونة من أربعة أعضاء ورئيس شركة الحج وتكليفهم بمهمة البحث عن الحاج المفقود، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية والمتابعة مع السفارة الفلسطينية في السعودية

وأشارت إلى أن وفد من مكتب وزارة العدل السعودية حضر إلى فندق القصر العربي وحصل على كافة البيانات المتعلقة بالحاج وتصوير الفندق وممراته وتتبع الكاميرات الداخلية، عند خروج الحاج من الفندق.