بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تشكيل خلية أزمة لمتابعة فقدان حاج فلسطيني في مكة

منذ ساعة واحدة
تشكيل خلية أزمة لمتابعة فقدان حاج فلسطيني في مكة

وطنا اليوم:ناشدت عائلة الحاج مصباح موسى السلطات السعودية ووزارة الأوقاف في قطاع غزة للاستمرار في البحث عن والدهم الذي فقد أثناء تأديته مناسك الحج.
وقالت بعثة الحج الفلسطينية، إن الحاج مصباح أحمد موسى (77 عامًا) وصل إلى مكة المكرمة الخميس، وبعدها توجه إلى أحد الفنادق بعد أداء مناسك العمرة مع فوج الحجاج، ثم غادر الفندق في صباح اليوم التالي واختفت آثاره بعدها.
وأضافت البعثة أنها شكلت “خلية أزمة” مكونة من أربعة أعضاء ورئيس شركة الحج وتكليفهم بمهمة البحث عن الحاج المفقود، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية والمتابعة مع السفارة الفلسطينية في السعودية
وأشارت إلى أن وفد من مكتب وزارة العدل السعودية حضر إلى فندق القصر العربي وحصل على كافة البيانات المتعلقة بالحاج وتصوير الفندق وممراته وتتبع الكاميرات الداخلية، عند خروج الحاج من الفندق.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:59

مؤتمر فالكون العالمي يُكرّم المحامية نور عقل/ مستشار داخلي لدى كابيتال بنك‎

14:50

إجراءات تأديبية لجنود إسرائيليين هتفوا لفلسطين وجنين

14:42

الاردن والصندوق السيادي

14:38

التربية تعلن إطلاق بصمة في النصف الأول من آب المقبل

14:23

“تحت نهر المجرة” كتاب جديد للغزوي

13:52

الحبس 3 سنوات لعشريني غير شهادته أمام المحكمة

13:45

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

13:41

الكشف عن موعد تسليم رواتب موظفي القطاع العام

13:38

٣٠ استثمار صناعي في السلط الصناعيه

13:36

الجغبير: التواصل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية بالقطاع لحل القضايا الصناعية

12:44

إصدار موافقة عدادات شَحن السيارات من المنازل إلكترونياً

12:42

ذبحتونا: تعليمات تنظيم الانشطة الحزبية في الجامعات كرست سلطة عميد شؤون الطلبة المطلقة

وفيات

وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023