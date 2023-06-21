التربية: سَنَبدَأ بالإرشاد المهني من الصف الرابع

وطنا اليوم:عقدت وزارة التربية والتعليم ،الثلاثاء، ورشة لتطوير استراتيجية التوجيه والإرشاد المهني في الأردن (2023-2027)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لتحسين جودة التعليم العام والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وبين مدير مديرية التعليم المهني الدكتور مهند القضاة أن الاستراتيجية جاءت، بدعم فني من اليونسكو ومعهدها الدولي للتخطيط التربوي، ومن خلال عملية تشاورية واسعة النطاق على مُستوى المملكة لتتماشى مع استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في الأردن (2023-2030) التي أطلقها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .

وأضاف القضاة ، أن الاستراتيجية ستنطلق من الخطة الاستراتيجية للتعليم (ESP) للوزارة 2018-2025، خاصة من منظور إدارة الأزمات والمخاطر، كعامل تمكين يُعزز النظام التربوي ،ويضمن التعليم النوعي والشامل والمنصف للجميع.

وتابع أنها تهدف للتوجيه والإرشاد المهني وتقديم جميع أشكال التوعية والإرشاد المهني للطلبة من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، وذلك من خلال الوصول إلى الطلبة في جميع مناطق المملكة.

وتركز الاستراتيجية بحسب وزارة التربية والتعليم، على مُعالجة المَخاطر التي يتعرض لها التعليم من خلال تحديد الإجراءات الاستراتيجية الرئيسية على نطاق المنظومة الوطنية لضمان قدرة العاملين.

ويأتي ذلك ضمن النظام التربوي بما في ذلك المدارس والطلاب، على تطوير نَهج مَحلي لامركزي لإدارة الأزمات والمخاطر