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الصحة: إصابات الحصبة تؤثر على غير متلقي مطعومها

منذ ساعة واحدة
الصحة: إصابات الحصبة تؤثر على غير متلقي مطعومها

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، إن عدد حالات الحصبة المسجلة منذ بداية نيسان 97 حالة من محافظات إربد والمفرق والزرقاء وعمان، فيما تؤثر على الأشخاص غير متلقي المطعوم ضد الحصبة في صغرهم.
وأضاف الشبول ، أن حالات الحصبة المسجلة تعد قليلة جدا، مشيرا إلى أن إجراءات الأردن في البرنامج الوطني للمطاعيم يعد نموذجا حسب مؤشرات المنظمات الدولية.
وبين أن 96 بالمئة من سكان الأردن تلقوا مطعوما ضد الحصبة في المدارس والمراكز الصحية، ما يؤكد أن تأثيرها سيكون محدودا، لافتا إلى أن الحصبة تشهد انتشارا كل أربع أو خمس سنوات في جميع دول العالم والأردن كجزء منها.
وأوضح الشبول أن كوادر وزارة الصحة تتابع جميع حالات “الحصبة”، كما تم تفعيل الرصد النشط في جميع المحافظات، مبينا أن الوزارة عممت على كوادرها في المستشفيات والمراكز الصحية ليتلقوا مطعوم الحصبة لغير المتلقين سابقا.
وأكد أن وزارة الصحة نسقت مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية وجميع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية التطعيم ضد الحصبة


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