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الهلالات: كاميرات تصور الأشخاص بالمزارع السياحية

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:قال محمد الساكت ممثل عدد من مالكي المزارع السياحية، الثلاثاء، إن منطقة الأغوار أصبحت مدينة متكاملة جراء كثرة المزارع فيها، مؤكدا أن سياحة المزارع أضحت مشاريع تنموية يجب رعايتها.
وأضاف لبرنامج نبض البلد، أن بعض المناطق التي كانت خارج التنظيم دفع فيها المواطنين آلاف لغايات الاستثمار، وانعكس ذلك على المناطق من ناحية الخدمات.
واقترح الساكت، إقرار مجموعة من إجراءات السلامة الخاصة، تتمثل في توفير وسائل العلاج الأولية، ومنع السباحة في أوقات معينة وغيرها من الإجراءات التي قد تدفع لتحسين جودة الخدمة وتنعكس على السلامة العامة.

كاميرات داخل المزارع
ونفى ما يشاع حول وجود كاميرات داخل المزارع الخاصة تقوم بتصوير الأشخاص دون علمهم.
من جانبه، أكد حسين الهلالات من جمعية الفنادق، أن قطاع المزارع السياحية يشهد فوضى عارمة، ويجب تنظيمه وإيجاد مظلة قانونية ترعاه.
وأوضح أنه يوجد بعض المزارع تقوم بتصوير الأشخاص داخل حرم المزرعة دون إعلام من استأجرها، ولا يوجد أي جهة قانونية تراقب عمل القائمين على المزارع.
واقترح الهلالات، أن يتم ضم المزراع التي تقدم الطعام إلى جمعية المطاعم، ومن تقدم خدمة الإيواء إلى جمعية الفنادق وهكذا


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