وطنا اليوم – توفي اليوم الأربعاء، العماد علي دوبا، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية السابق في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، عن عمر ناهز التسعين عاما.

شغل علي دوبا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية بين عامي 1974 و2000، وكان مستشارا مقربا للرئيس حافظ الأسد، وأحيل إلى التقاعد في العام 2000.

وشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوري بين العامين 1993 و1999.

ويعد العماد دوبا، أحد أبرز المسؤولين عن الملف اللبناني خلال وجود الجيش السوري في لبنان.

ونعى العماد دوبا، ابن شقيقه، في منشور عبر صفحته على فيسبوك.