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بن غفير: حان الوقت لقصف الضفة من الجو .. ونتنياهو: كل الخيارات مفتوحة

منذ 3 ساعات
بن غفير: حان الوقت لقصف الضفة من الجو .. ونتنياهو: كل الخيارات مفتوحة

وطنا اليوم:دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المستوطنين في الضفة الغربية، لحمل السلاح.
وأضاف خلال زيارته لمكان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله، أنه “حان وقت شن عملية عسكرية في الضفة وحان الوقت لقصف المباني من الجو”.
يأتي ذلك بعد مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان شمال رام الله.
واغتالت قوات الاحتلال منفذي العملية أحدهم في نفس المكان، والآخر في مدينة طوباس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الثلاثاء، إن “كل الخيارات مفتوحة سنحارب الإرهاب بكل قوتنا”، وفق تعبيره.
وأضاف نتنياهو: “كل من يهاجمنا مصيره إما إلى القبر أو في السجن”، وفق زعمه
في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن رئيس الأركان قام بتقييم للوضع الأمني في مكان عملية إطلاق النار، وأمر بتعزيز القوات في المنطقة وتنفيذ عمليات اعتقال حسب الحاجة


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