عقد مباحثات بين رؤساء كازاخستان وألمانيا

وطنا اليوم:أستانا. – أجرى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير محادثات ثنائية في العاصمة الكازاخستانية ،

وناقش الرئيسان حالة وآفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية الألمانية مع إيلاء أقصى اهتمام لتعزيز الحوار السياسي وتعميق التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتعاون اللوجستي.

وأكد الجانبان على الحاجة إلى تكثيف التفاعل في إطار تطوير طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين ، وكذلك توسيع التعاون المربح للطرفين في قطاعات النفط والغاز والطاقة الخضراء والصناعة.

تبادل قاسم جومارت توكاييف وفرانك والتر شتاينماير وجهات النظر حول القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وعقدت المحادثات في شكل في جو ودي وكانت ذات طبيعة بناءة. واتفق الجانبان على تكثيف التعاون في عدد من مجالات الأجندة الاقتصادية الثنائية.

في وقت سابق ، استقبل رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كجزء من حفل الترحيب الرسمي في المقر الرئاسي في أكوردا.

كجزء من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى كازاخستان ، من المتوقع أن يقوم فرانك فالتر شتاينماير بزيارة إلى منطقة مانجيستاو لحضور حفل افتتاح المعهد الكازاخستاني الألماني للهندسة.