بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملكة رانيا : علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

منذ 3 ساعات
الملكة رانيا : علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة

وطنا اليوم:قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، إن يوم اللاجئ العالمي يأتي كتذكير مؤلم بأننا ما زلنا نشهد هروبا يائسا للأشخاص من ديارهم إلى أماكن غير مألوفة، مهجرين بسبب النزاع أو تغير المناخ، أو أسباب أخرى تفطر القلب.
وأكدت جلالتها في تغريدة لها عبر تويتر، “عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح حول العالم وصل ١١٠ مليون. وأضافت الأزمة الحالية في السودان ٢ مليون شخص إلى العدد الإجمالي في الشهرين الماضيين فقط، مع استمرار آلاف السودانيين في الهروب أثناء قراءتكم لهذا المنشور”.
وأضافت، ” دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الذين يركبون قوارب غير آمنة ويعبرون مياهاً مجهولة بحثاً عن الأمان وفرصة ثانية في الحياة. وبالرغم من أن يوم اللاجئ العالمي يذكرنا بهؤلاء الأبطال المجهولين ليوم واحد، علينا ألا نحصر جهودنا في ٢٤ ساعة من التعاطف العابر والوعود المنقوصة. بل علينا التعامل مع اللاجئين كبشر لا كمشكلة… وأن نتذكر أن التعاطف والعقلانية لا يتعارضان، وأن الأزمات التي صنعها الإنسان يوجد مقابلها حلول يضعها الإنسان؛ لو فقط حشدنا مواردنا وعملنا معاً للتعامل مع حركة التنقل البشري التي لا مفر منها، ولنعطي أولئك ال١١٠ مليون إنسان أمل في بعدهم عن ديارهم”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

21:21

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الألمانية الأردنية وجمعية عون الثقافية الوطنية

21:12

انطلاق فعاليات ملتقى الهندسة الجيولوجية والجيوتقنية الأول

21:00

هل سيتم تقديم موعد صرف الرواتب بسبب عيد الاضحى

20:38

التربية: مستعدون لعقد امتحان التوجيهي بأعلى مستويات المهنية

20:32

رئيس بلدية معان للسفيرة البريطانية: المدينة تعاني من الفقر والبطالة

20:26

بن غفير: حان الوقت لقصف الضفة من الجو .. ونتنياهو: كل الخيارات مفتوحة

20:18

عقد مباحثات بين رؤساء كازاخستان وألمانيا

19:44

أورنج الأردن تفتح باب التسجيل في “هاكاثون الجيل الخامس” بملتقى الابتكار

19:42

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

19:36

وزير الداخلية للاجئين: الأردن بلدكم الثاني ولا تنسوا موطنكم الأول

19:31

قوات الاحتلال تغتال المنفذ الثاني لعملية عيلي

19:20

مصفاة البترول: التوسعة الرابعة ستمكن من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا

وفيات

وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة الله