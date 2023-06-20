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الدوريات الخارجية تحذر: سننشر الضبوطات والسلوكيات الخاطئة

منذ ساعة واحدة
الدوريات الخارجية تحذر: سننشر الضبوطات والسلوكيات الخاطئة

وطنا اليوم:نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى أنها ستقوم بنشر الضبوطات المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من باب التوعية المرورية ولضمان سلامة مستخدمي الطريق .
وأهابت الإدارة في إدراج لها عبر فيسبوك الثلاثاء، بالقائمين على النوادي الرياضية والنشاطات الصيفية للطلبة خلال فترة العطلة الصيفية، بمراعاة الالتزام بمعايير السلامة العامة في التنقل خلال الذهاب والاياب وحسب قانون السير وتعليمات وسائط النقل التشغيلية، خشية وقوع حوادث سير لا قدر الله تهدد سلامتهم .
والى ذلك، ضبط العاملون في الدوريات الخارجية، حافلة نقل ركاب متوسط (كوستر) ارتكب سائقه مخالفة تحميل 17 راكبا زيادة عن الحد المقرر وبما مجموعة 40 راكبا، إضافة الى أن الحافلة منتهية الترخيص لأكثر من عام ونصف، ولم يقم السائق بأخذ معايير السلامة العامة.
وأشارت أنه تم منع المركبة من إكمال المسير وتم تأمين الركاب وتسليم السائق والحافلة للمركز الأمني.


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