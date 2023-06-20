ثعبان أبو قرون يثير الهلع في منطقة منجم الشيدية

وطنا اليوم:طالب المواطن أيمن البزايعة بالوقوف على مشكلة انتشار الأفاعي في منطقة منجم الشيدية في محافظة معان.

وقال البزايعة الثلاثاء، أن ثعبان “أبو قرون” يتواجد بكثرة في منطقة المنجم، ما يهدد حياة العاملين في المنجم، مبينا ان الثعبان يثير الهلع والخوف.

وأشار إلى أن الثعبان يعيش بعمق نحو 1500 متر تحت الرمال ، بما في ذلك الكثبان الرملية، وصحراء التلال الصخرية، ويتغذى على القوارض الصغيرة .

وبحسب البزايعة، فإن الثعبان سام وفي حال لدغه الإنسان يؤدي إلى ظهور أعراض تتمثل في الصداع والغثيان والقيء وآلام البطن و الإسهال والدوخة والانهيار أو التشنجات، وقد يصل الأمر إلى الشلل العصبي