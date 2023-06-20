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ابو عاقولة يطالب الحكومة بإلزام العقبة الاقتصادية بدفع مستحقات الشركات

منذ 4 ساعات
ابو عاقولة يطالب الحكومة بإلزام العقبة الاقتصادية بدفع مستحقات الشركات

وطنا اليوم:طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الحكومة بالايعاز إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للالتزام بقرار مجلس الوزراء المتضمن صرف المستحقات المالية لشركات التخليص، والذي جرى اتخاذه لدى اضراب الشاحنات العام الماضي، مشيرا إلى أن السلطة تتهرب من صرفها بحجج مختلفة.
وأضاف أبو عاقولة أن الميناء يواجه ضغطا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، حيث تتواجد (16) باخرة تحمل نحو (1550) حاوية من مختلف البضائع التي يجب التخليص عليها قبل العيد، وهناك (13) باخرة أخرى تحمل أغنام وعجول وذرة وأعلاف ومركبات في الميناء الرئيس.
وبيّن أبو عاقولة أن النقابة وسلطة منطقة العقبة ودائرة الجمارك وضعت خطة طوارئ لتسريع العمل وتسريع الدور في ساحة (4) التي تحتاج المعاينة فيها (4) أيام


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