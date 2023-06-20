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الصحة : تسجيل أمصال جديدة مضادة للدغات الأفاعي لتوفيرها في المستشفيات

منذ 4 ساعات
الصحة : تسجيل أمصال جديدة مضادة للدغات الأفاعي لتوفيرها في المستشفيات

وطنا اليوم:قال مدير مدير مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد حوارات إن الأمصال المضادة لسم الأفاعي متوفرة في الوزارة ويتم توزيعها للمستشفيات بشكل دوري.
وأضاف حوارات عبر تصريح إذاعي صباح اليوم أن مصل الأفاعي يتم شرائه من خلال عطاءات سنوية لوزارة الصحة ويجب أن تكون الأمصال مسجلة وموافق عليها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ونوه أن المصل المضاد المتوفر في الأردن يستخدم للدغة أفعى فلسطين ومجموعة أفاعي اخرى مشيراً إلى وجود 7 أنواع أفاعي في الاردن.
وذكر أن وزارة الصحة طالبت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسجيل أمصال مضادة للدغة أفعى الحراشف المنشارية أو السماح باستخدامها لغاية أن يتم الموافقة عليها لافتا أنها ستكون متوفرة قريباً في وزارة الصحة.
من جهته حذر خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي من انتشار الأفاعي بين الأحياء السكنية في الاردن.
وقال الجيزاوي اليوم الثلاثاء إنه تم التعامل مع 37 إصابة بلدغات أفاعي فلسطين وأفاعي الحراشف المنشارية منذ بداية العام الحالي.
وأكد أن أفعى الخبيث الأسود أخطر انواع الافاعي المتواجدة في الاردن وتحتوي على أربعة سموم


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