نقابة الممرضين تدعو لإنشاء عيادات في المدارس

وطنا اليوم:دعا نقيب الممرضين خالد ربابعة، إلى إنشاء عيادات طبية وتعيين ممرضين ومرشدين نفسيين في المدارس.

وقال ربابعة، بشأن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، إن النقابة ستكثف دوراتها التدريبية في الإسعاف والطوارئ.

وأضاف أن هناك عددا كافيا من الممرضين للعمل في المؤسسات، مشيدا بالنظام الذي سيوفر فرص عمل للممرضين، كما سيوفر بيئة آمنة للعامل.

وعن أجور الممرضين، بين ربابعة أنها تبلغ 500 دينار كحد أدنى.

وصدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

ويُعمل بهذا النظام بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمنح أصحاب العمل المدة الكافية للالتزام بمتطلباته.

واعتبر الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل نابع من حرص الوزارة على مواءمة التغيرات في بيئة العمل والتشريعات الناظمة.

وقال، إن النظام يوفر بيئة عمل آمنة وسليمة، ويوفر الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص