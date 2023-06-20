اول حديث للنائب محمد العكور

وطما اليوم – في اول حديث له اصدر الدكتور محمد العكور الذي خلف النائب المرحوم يسار الخصاونة في مجلس النواب الأردني بيانا جاء فيه

“أمّا بعد:

فقد خطّت أقلامُ الغيب في لوح الأقدار أن تجري الأحداث على ما كان ، فهذا مُراد الله وقضاؤه ، ولا رادّ لقضاء الله تعالى.. ورحمَ الله فقيدنا أبا أكاد وأسكنه الفردوس…

أمّا بالنسبة إليّ فقد كففتُ منذ اللحظة الأولى كلّ مظاهر الاحتفاء استسلاما لسطوة جلال الموت والفقد ، واحتراما لمشاعر إخواننا ذوي الفقيد وأحبابه ، وباعتباري جزءا منهم . فنحن لا نخرمُ القيم العليا التي تربينا عليها ، ولا نتجاوزُ إطارها ، ولا نتنكّرُ لمقتضياتها جريا وراء أيّ بريق ، رغم وشاية المُرجفين الذين تقوّلوا علينا ونسبوا إلينا فرحا مكذوبا واحتفالا مزعوما ، ليشوّهوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا…

أتقدّم بالشكر العميق لكم. وسأذهب بإذن الله تعالى متوكّلا عليه إلى برلمانكم بكل عزيمة وشرف لأكون صوتكم ونبضكم ومرآتكم . وأسأل الله تعالى أن أكون إضافة نوعية لا عبئا ثقيلا ، وأن يثبّتني على الحقّ ، ويستخدمني في الخير ، ويشدّ أزري بكم لنكون جميعا بُناةً للوطن وحُماةً له مخلصين ، لنصنع لبلادنا نهضة ورفعةً ، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا…

والله الموفّق والهادي والنصير”

وكانت الهئية المستقلة للانتخاب اعلنت ان السيد محمد علي يوسف العكور الحائز على (4063) صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد هو الذي يلي النائب المتوفى يسار الخصاونة رحمه الله، بعدد الأصوات.