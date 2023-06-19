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السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

منذ 13 ثانية
السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

وطنا اليوم:كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن عقوبات صارمة تنتظر كل من ينقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.
وأوضح “الأمن العام” وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والإبعاد عن المملكة إن كان وافدًا


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