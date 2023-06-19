بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

منذ ساعة واحدة
كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

وطنا اليوم:أستانا. – ترى وزارة الزراعة الكازاخستانية إمكانات قوية في تطوير زراعة الفاكهة ، حسب ما أفاد به الوزير يربول كاراشوكييف ،
أثناء مخاطبته للمشاركين في ساعة الحكومة في المجلس يوم الاثنين ، كشف الوزير كاراشوكييف أن الاستثمارات في زراعة الفاكهة ، على سبيل المثال التفاح ، قد آتت أكلها بالفعل.

بفضل الاستثمار في القطاع بدءًا من عام 2014 ، وفقًا لكاراشوكييف ، نمت المساحة الإجمالية لبساتين التفاح من 21.7 ألف هكتار إلى 28.9 ألف هكتار. علاوة على ذلك ، زاد محصول التفاح بمقدار 2.2 مرة من 92000 طن إلى 205000 طن من التفاح.

على حد قوله ، من المتوقع أن ينتج محصول التفاح حوالي 352 ألف طن بحلول عام 2024 لتغطية الطلب المحلي في كازاخستان بالكامل.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:25

تنقلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – اسماء

19:40

السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

19:32

تطور نوعي مفاجئ في المقاومة .. الاحتلال يتعرض لضربة قاصمة في جنين

19:18

مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

19:14

الشواربة يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران

19:11

التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

19:06

إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن

19:04

يقال في المحكي .. وطا في الزق..وفراه

16:47

الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا

16:44

توقيع اتفاقيات لإنشاء فروع لمصانع في عدة محافظات ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية

16:35

الحكومة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

16:29

توقيف رئيس لجنة زكاة وصدقات استولى على نحو نصف مليون دينار

وفيات

وفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023