كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

وطنا اليوم:أستانا. – ترى وزارة الزراعة الكازاخستانية إمكانات قوية في تطوير زراعة الفاكهة ، حسب ما أفاد به الوزير يربول كاراشوكييف ،

أثناء مخاطبته للمشاركين في ساعة الحكومة في المجلس يوم الاثنين ، كشف الوزير كاراشوكييف أن الاستثمارات في زراعة الفاكهة ، على سبيل المثال التفاح ، قد آتت أكلها بالفعل.

بفضل الاستثمار في القطاع بدءًا من عام 2014 ، وفقًا لكاراشوكييف ، نمت المساحة الإجمالية لبساتين التفاح من 21.7 ألف هكتار إلى 28.9 ألف هكتار. علاوة على ذلك ، زاد محصول التفاح بمقدار 2.2 مرة من 92000 طن إلى 205000 طن من التفاح.

على حد قوله ، من المتوقع أن ينتج محصول التفاح حوالي 352 ألف طن بحلول عام 2024 لتغطية الطلب المحلي في كازاخستان بالكامل.