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مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

منذ ساعة واحدة
مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 3 ملايين و501 ألف و681 مسافراً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 38.1 بالمئة مقارنة بإحصائيات 2022.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 30078 حركة، بزيادة نسبتها 18.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022.
أما حركة الشحن الجوي فقد بلغت 25021 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6 بالمئة، مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وفي شهر أيار الماضي، استقبل المطار 724933 مسافراً، بارتفاع نسبته 3.4 بالمئة.
وشهد المطار خلا شهر أيار الماضي 6302 حركة طائرات، مُسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 1.1 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022،في حين بلغت حركة الشحن الجوي 5081 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 9.9 بالمئة مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا كلود إنه مع بداية فصل الصيف، يسعى كادر المطار لتقديم رحلة استثنائية لاستيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين، مشيراً إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية


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